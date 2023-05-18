Maltepe'de kökünden kopan ağaç ağaç bir evin balkonundan girdi Kökleri çürüyen çam ağacı devrillirken kopan dalları bir dairenin balkon camını kırarak içeri girdi. Yaşanan olayın ardından şans eseri yaralanan vatandaş olmadı.

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Maltepe Mimoza Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bahçesindeki çam ağacı kökünün çürümesi nedeniyle devrildi.

Devrilen çam ağacının dalları, 3 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin balkon camını kırarak içeri girdi.

Ekipler müdahale etti

Balkonda hasar meydana gelirken, bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağaca müdahale etti.

"Camları kırmış içeriye doğru gelmiş"

Çalışmalar sonucunda devrilen ağaç kesilerek binadan ayrıldı. Daire sahibi Fatih Mehmet Kılınç, "Evde otururken bir gürültü geldi. Hemen koştuk, baktığımızda ağaç devrilmiş, camları kırmış içeriye doğru gelmiş. Çok şükür kimse bir şey olmadığı, kimse yaralanmadı." dedi.

"2 tane dal komşumun balkonundan içeri girmiş"

Mahalle sakini Turgay Özkaya ise, "Tahminen ağacın kökleri zayıflamış. Dünden beri de yağmur yağıyor, birazda rüzgâr vardı. Kökler olmadığı için olduğu gibi devrildi. 2 tane dal komşumun balkonundan içeri girmiş. Yan tarafında bulunan daire de bacanağımın dairesi ağaç oraya doğru yaslanmış." şeklinde konuştu.