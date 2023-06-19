Maltepe’de köpeğiyle Marmaray’a binmek isteyen kadın, güvenlikle tartıştı Köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Marmaray’a evcil hayvan alınmıyor…

Ancak bundan haberi olmayanlar, hem sıkıntı yaşıyor hem de yaşatıyor.

Tıpkı bu kadın gibi…

Görevliler almadı, tartışma çıktı

Maltepe Marmaray İstasyonu’na elinde köpeğiyle gelen kadın, turnikelerden geçiş yapacaktı, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Görevliler, kadına trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu söyledi.

Durumu kabullenmeyen kadın ile görevliler tartışmaya tutuştu.

"Çingene" deyince, ortalık karıştı

Direnen ve tartışmayı kayda alan kadın, görevlilere “En doğal hakkım” dese de kabul görmedi.

Buna karşılık olarak güvenlik “Polis çağırıyorum” dedi.

Ancak tarafların sesinin daha da yükselmesine neden olan “Çingene” hakareti oldu.

"İlkokul mezunu"

Köpekli kadının güvenlik görevlisine “Sen kime çingene diyorsun? İlkokul mezunu” dediği anlar, görüntüye yansıdı.

Sinirlerine hakim olamayan kadın, “Bu görüntülerin hepsi Murat Ongun’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı farklıymış, İBB farklıymış. Böyle şey olur mu? Bir bitmediniz ya.” ifadelerini kullandı.

Kadının kızı, çılgına döndü

Bu sırada kadının kızı olduğu düşünülen genç bir kadın da güvenliklerin şefine ile ayaküstü durumu anlattı.

Kendisine ve annesine hakaret edildiğini aktaran genç kadın, “Ama laf dinlemiyorsunuz” diyen görevliye “Ruh hastası” diyerek, karşılık verdi.

Tartışmanın sonunda tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları belirtildi.