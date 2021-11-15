Gülsuyuspor-Kartalspor maçı sonrası iki takım taraftarı arasında taşlı bıçaklı kavga çıktı. E-5 karayoluna taşan kavga nedeniyle yolda trafik aksadı.

Süper Amatör Lig'de yer alan Gülsuyuspor, evinde Kartalspor'u ağırladı.

Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma, taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de taşların hedefi haline geldi.

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası iki grup taraftarı ara sokaklara kaçtı.

E-5’E TAŞTI

Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, taraftarların kavga ettiği ve çıkan kavganın E-5 karayoluna taştığı görülüyor.

Maltepe’de maç sonrası kavga VİDEO