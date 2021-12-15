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    Maltepe’de maganda sürücüler kamerada

    Trafikte tehlikeli hareketler yapan maganda sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Birbirleriyle tartışan magandalar kazaya davetiye çıkardı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:03
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    Maltepe’de maganda sürücüler kamerada

    İstanbul D-100 karayolu Maltepe mevkisinde Ankara istikametinde ilerleyen iki sürücü, trafik kurallarını birçok kez ihlal etti.

    Sürücüler, trafikte yaşadıkları gerilim sonrasında otoyolun ortasında araçlarını durdurarak tartıştı.

    ARAÇLARINI BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

    Vatandaşların kornaya basması üzerine yola devam eden maganda sürücüler, daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü.

    Kazaya davetiye çıkaran magandalar, trafikteki diğer sürücülerin canlarını da tehlikeye attı.

    O anlar araç kamerasına yansıdı.

    Maltepe’de maganda sürücüler kamerada VİDEO

    Maltepe’de maganda sürücüler kamerada #1

    Maltepe’de maganda sürücüler kamerada #2

    Maltepe’de maganda sürücüler kamerada #3

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