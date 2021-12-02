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- Maltepe’de maskesiz müşteri, market çalışanlarına silah doğrulttu
Maltepe’de maskesiz müşteri, market çalışanlarına silah doğrulttu
- DHA
- 02.12.2021 - 15:59
- Güncelleme : 02.12.2021 - 16:24
İstanbul’un Maltepe ilçesinde bugün, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete alışveriş yapmak için giren O.K., maske takmadığı için kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.
O.K., belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tutup, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı.
Market görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen şüphelinin kimliğini tespit edip yakaladı.
41 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli O.K.'nin yapılan sorgulamasında, 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Maltepe’de maskesiz müşteri, market çalışanlarına silah doğrulttu VİDEO
ELE GEÇİRİLENLER
O.K.'nin yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli O.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.