Maskesiz olarak markette alışveriş yapan O.K. isimli şahıs, görevliler tarafından uyarılınca tartışma çıktı. Çıkan tartışmada silahını çıkarıp tehditler savuran O.K., gözaltına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bugün, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete alışveriş yapmak için giren O.K., maske takmadığı için kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

O.K., belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tutup, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı.

Market görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen şüphelinin kimliğini tespit edip yakaladı.

41 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli O.K.'nin yapılan sorgulamasında, 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Maltepe’de maskesiz müşteri, market çalışanlarına silah doğrulttu VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

O.K.'nin yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli O.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.