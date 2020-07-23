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    Maltepe'de motosikletlinin yaralandığı kaza anı

    Seyir halindeki motosikletlinin, önündeki aracın sola doğru hamle yapması sonucu kaza yaptığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 10:19
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 10:19
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