Seyir halindeki motosikletlinin, önündeki aracın sola doğru hamle yapması sonucu kaza yaptığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da Maltepe D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, bir aracın aniden bariyerlere doğru hamle yapması sonucu kaza yaptı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Yere savrulan sürücü hafif yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kaza anı ise sürücünün kask kamerası ile görüntülendi.

Maltepe'de motosikletlinin yaralandığı kaza anı ViDEO