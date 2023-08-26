Maltepe'de ormanlık alanda yangın

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Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bir üzücü haber de İstanbul'dan geldi.
Maltepe ilçesine bağlı Başbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kontrol altına alındı
Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
“3 hektarlık alan zarar gördü”
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Maltepe Başıbüyük’te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür.” denildi.