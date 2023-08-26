Maltepe'de ormanlık alanda yangın İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bir üzücü haber de İstanbul'dan geldi.

Maltepe ilçesine bağlı Başbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. “3 hektarlık alan zarar gördü” İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Maltepe Başıbüyük’te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür.” denildi.

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