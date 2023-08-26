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Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bir üzücü haber de İstanbul'dan geldi.

ilçesine bağlı Başbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Maltepe'de ormanlık alanda yangın

“3 hektarlık alan zarar gördü”

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Maltepe Başıbüyük’te çıkan söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür.” denildi.

Maltepe'de ormanlık alanda yangın