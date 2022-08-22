Trafikte kadın sürücüyü sıkıştırdığı iddia edilen sürücü, otomobilini plakasını kayda almak isteyen kadın sürücünün üzerine sürdü. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde, 7 Ağustos Pazar günü saat 11.00 sıralarında, iddiaya göre bir otomobil sürücüsü kadın sürücüyü sıkıştırdı.

Bir süre sonra sürücüler otomobillerini caddede durdurdu. Ardından kadın sürücü aracından inerek cep telefonuyla diğer aracın plakasını görüntülemeye başladı.

DHA’nın haberine göre; durumu fark eden diğer sürücü ise otomobilini kadın sürücünün üzerine sürdü.

Olay anları kamerada

Aracın altında kalmaktan kurtulan kadın sürücü karşı taraf ile tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından adam otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken yaşanan anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Maltepe'de, otomobilini sıkıştırdığı kadın sürücünün üzerine sürdü ViDEO