Petrol
95.08
-1.70%
Euro
18.1489
-0.04%
Dolar
18.123
0.21%
Altın
1.01
-0.56%
Borsa
3026
0.18%
Bitcoin
388.590
-1.48%
BTXN Coin
5.47
-3.01%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Maltepe'de, otomobilini sıkıştırdığı kadın sürücünün üzerine sürdü

    Trafikte kadın sürücüyü sıkıştırdığı iddia edilen sürücü, otomobilini plakasını kayda almak isteyen kadın sürücünün üzerine sürdü. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası ile kaydedildi.
    • 22.08.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de, otomobilini sıkıştırdığı kadın sürücünün üzerine sürdü

    İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde, 7 Ağustos Pazar günü saat 11.00 sıralarında, iddiaya göre bir otomobil sürücüsü kadın sürücüyü sıkıştırdı.

    Bir süre sonra sürücüler otomobillerini caddede durdurdu. Ardından kadın sürücü aracından inerek cep telefonuyla diğer aracın plakasını görüntülemeye başladı.

    DHA’nın haberine göre; durumu fark eden diğer sürücü ise otomobilini kadın sürücünün üzerine sürdü.

    Olay anları kamerada

    Aracın altında kalmaktan kurtulan kadın sürücü karşı taraf ile tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından adam otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken yaşanan anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

    Maltepe'de, otomobilini sıkıştırdığı kadın sürücünün üzerine sürdü ViDEO

    Maltepe de, otomobilini sıkıştırdığı kadın sürücünün üzerine sürdü #1

    Maltepe de, otomobilini sıkıştırdığı kadın sürücünün üzerine sürdü #2


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen şiirin hikayesi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen şiirin hikayesi

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı
    3. Sayfa

    Trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı

    Görüş Bildir