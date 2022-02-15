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    Maltepe’de platonik aşk cinayetinde yeni detaylar

    Hastanede çalışan kadını 17 kez bıçaklayarak öldüren katilin, cinayeti işlemeden önce ‘ölüm sözleri, ölüm mesajları ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:09
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    Maltepe’de platonik aşk cinayetinde yeni detaylar

    İstanbul Maltepe'de 5 Haziran 2020 tarihinde ilgisine karşılık vermeyen sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü (36) 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp’ın (29) yargılanmasına başlandı.

    Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Bayram Eralp ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    İNTERNETTE ÖLÜM MESAJLARI ARATTI

    Mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, sanığın suç tarihinden 2 gün önce ‘Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı.

    Sanığın, havalı tabanca atışları ile ilgili maket bıçaklar, makas, falçata bıçağı ile ilgili araştırmalarının bulunduğu, multimedya içeriklerinde sanık ile maktulenin birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, sanığın telefonunda bulunan ve mahkemede dinlenen tanıkla arasında geçen yazışmaların bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

    “PİŞMANIM, AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM”

    Duruşmada söz alan tutuklu sanık Muharrem Eralp pişman olduğunu öne sürerek, “Ben kendimi öldürmek istedim. Keşke ben ölseydim. Herkesten çok özür dilerim. Ailesinden çok özür dilerim.” diye konuştu.

    Maltepe’de platonik aşk cinayetinde yeni detaylar #1

    SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

    Mütalaada, sanık Eralp’in olay günü Ayşegül Aktürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü, internet üzerinden öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiği aktarılarak, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

    Eralp’in elindeki bıçakla kardeşleri Murat ve Meryem Eralp’i yaraladığı belirtilerek, “kardeşe karşı silahla kasten yaralama” suçundan da 6 yıla hapisle cezalandırılması istendi.

    ‘İNDİRİM YAPILMASIN’

    Savcı, sanığın bu eylemlerinde kast ihtimali olduğunu kaydederek, cezada indirim yapılmamasını istedi.

    Suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırdığı gerekçesiyle hakkında “suç delillerini gizlemek” suçundan dava açılan sanık Muharrem Eralp’in babası Bayram Eralp’in ise suç unsurları oluşmadığı için beraati talep edildi.

    Maltepe’de platonik aşk cinayetinde yeni detaylar #2

    SKANDAL SAVUNMA: SEVDİĞİM BİR İNSAN

    Mütalaaya ilişkin söz verilen tutuklu sanık Muharreme Eralp, “Ben tamamen kendimi öldürmek istedim. Telefon kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ben tamamen kendimi öldürmeye yönelik araştırmalar yaptım. Benim sevdiğim bir insan.” dedi.

    Babası Bayram Eralp ise, “Kötü niyetimiz yoktu. Ben olayların bu şekilde olmasını istemezdim.” diye konuştu.

    TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

    Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanını hazırlaması için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


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