Maltepe'de sahil yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti İstanbul'un Maltepe ilçesi sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanılan kazada kan aktı..

Saat 22.00 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Kemal K. hakimiyetindeki 34 GY 0790 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Selim İ.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu

Metrelerce savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybederken, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobildeki sürücü ise yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Mustafa Selim İ.'nin cenazesi Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Yayanın durumu çok ağırdı"

Kazaya tanık olan İsmail Yılan, “Yayanın durumu çok ağırdı. Zaten olay esnasında iki doktor arkadaş müdahale etti yaralıya. Cerrahmış kendileri. Daha sonra gelen sağlık ekiplerine teslim ettiler” dedi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.