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    Maltepe’de sahte 150 dolar kavgası can aldı

    Alacağı karşılığında kendisine sahte para verildiğini anlayan Mahmut Savaş, karşı taraf ile buluştu. İkili arasında çıkan kavgada vurulan Mahmut Savaş, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 16:04
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    Maltepe’de sahte 150 dolar kavgası can aldı

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi Göze Sokak'ta alacağına karşılık verilen 150 doların sahte olduğunu anlayan Mahmut Savaş, parayı aldığı 21 yaşındaki Buğra B. ile buluştu.

    İkili arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Silahını çeken Buğra B., kurşun yağdırdı.

    23 yaşındaki Mahmut Savaş hayatını kaybetti.

    KIZ ARKADAŞI YARALANDI

    Yanında bulunan kız arkadaşı Türkmenistan uyruklu Mavludakba İ. ise kolundan hafif yaralandı.

    Olayın ardından Buğra B. olay yerinden kaçtı.

    Maltepe’de sahte 150 dolar kavgası can aldı #1

    SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin gidebileceği adreslere baskınlar yapıldı.

    Şahıs, Başıbüyük Mahallesi'nde bir arkadaşının evine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayda kullanılan silah ele geçirildi.

    Maltepe’de sahte 150 dolar kavgası can aldı VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguda, Buğra B.'nin daha önceden 15 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

    İfadesinde suçunu itiraf eden şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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