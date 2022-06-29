- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk
Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk
Minibüs şoförü sepetli motosikletten düşen çocuğu son anda fark etti ve aracı durdurdu. Facianın eşiğinden dönülürken o anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
- 29.06.2022 - 13:19
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Sepetli motosiklet ile ilerleyen sürücü, seyir halinde yoluna devam etmekteydi.
Sepetteki çocuk düştü
Seyir esnasında sepetteki çocuk bir anda yola düştü.
Minibüs faciayı son anda önledi
Yola düşen çocuk neye uğradığını şaşırırken arkadan aynı istikamette minibüs geldi.
Çocuğu son anda fark eden şoför, minibüsü durdurdu ve facianın önüne geçti.
Çocuğu sepete oturtup yolculuğa devam etti
DHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra kalkan çocuğu, kucaklayarak tekrar sepete oturttu.
Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk