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    Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk

    Minibüs şoförü sepetli motosikletten düşen çocuğu son anda fark etti ve aracı durdurdu. Facianın eşiğinden dönülürken o anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
    • 29.06.2022 - 13:19
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    Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

    Sepetli motosiklet ile ilerleyen sürücü, seyir halinde yoluna devam etmekteydi.

    Sepetteki çocuk düştü

    Seyir esnasında sepetteki çocuk bir anda yola düştü.

    Minibüs faciayı son anda önledi

    Yola düşen çocuk neye uğradığını şaşırırken arkadan aynı istikamette minibüs geldi.

    Çocuğu son anda fark eden şoför, minibüsü durdurdu ve facianın önüne geçti.

    Çocuğu sepete oturtup yolculuğa devam etti

    DHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra kalkan çocuğu, kucaklayarak tekrar sepete oturttu.

    Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk

    Maltepe de sepetli motosikletten düşen çocuk #1

    Maltepe de sepetli motosikletten düşen çocuk #2

    Maltepe de sepetli motosikletten düşen çocuk #3

    Maltepe de sepetli motosikletten düşen çocuk #4

    Maltepe de sepetli motosikletten düşen çocuk #5


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