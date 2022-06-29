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Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk

Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk

Minibüs şoförü sepetli motosikletten düşen çocuğu son anda fark etti ve aracı durdurdu. Facianın eşiğinden dönülürken o anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.