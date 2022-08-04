Maltepe'de sokak kedilerini besleyen çift darbedildi

Kedileri besleyen çift ve mahalledeki hayvanseverler, esnaf ve çevredekiler tarafından şikayet edildi. Belediye çalışanları kulübeleri kaldırırken, taraflar arasında da tartışma çıktı.

İstanbul Maltepe'de yaşayan Damla ve Özgür Batan çifti, oturdukları mahalledeki sokak kedileriyle yakından ilgileniyo.

Çevredeki hayvanseverlerin de yardımıyla kedilerin hemen hemen tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen çift, sokak sakinleri tarafından belediyeye şikayet edildi.

Belediye çalışanları, şikayet üzerine 30 Temmuz günü sabah saatlerinde çiftin kediler için koyduğu sokaktaki kulübeleri kaldırdı.

Sokak sakinleri ve esnafla tartıştılar

Haberi alan Batan çifti, hayvanseverlerle birlikte sokağa gitti ve kedilerden rahatsız olduklarını söyleyen sokak sakinleri ve esnafla aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kedilerden rahatsız oldukları belirten sokak sakinleri ve esnaf, iddiaya göre hayvansever çifti darbetti.





"Kedileri düzenli beslediğim için ben ve eşim darbedildik"

Eşiyle birlikte darbedildiğini söyleyen Damla Batan, "Burada hayvanları besleyen bir gönüllüyüm. Kedilerin kulübelerinin alınacağını öğrendim. Eşimle birlikte gelerek bakmak istedik. Esnafla konuşurken birdenbire saldırıya uğradık. Hayvanları koruyup onları beslediğimiz için içlerinden biri bizi darbetti. Bahaneleri de kedilerden rahatsız oluyorlarmış. Kedilerde pire varmış. Bu kediler 5-6 senedir burada.

Kedilerin burada olmasından bazı insanlar şikayetçi. Kedileri düzenli beslediğim için ben ve eşim darbedildik. Bana saldıranları tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim. Para cezasını ödeyecekleri için şikayetçi olmadım. Barınaklar kalktı. Mahallede bir arkadaşımız başka kulübe getirdi." dedi.

"Burası senelerdir hayvanların sokağı"

DHA'nın aktarımına göre; Damla Batan gibi darbedildiğini iddia eden Ebru Palaska da, "Buradaki bütün hayvanları kendimiz besliyoruz. Mama ve kulübelerini biz temin ediyoruz. Kimsenin bize bir desteği olmuyor. Burada oturanlar, çevre esnaf, hayvanların görsel göz zevkini bozduklarını dile getirdiler. Hayvanları buradan kaldırarak şikayetçi olacaklarını söylediler. Burası senelerdir hayvanların sokağı. Belediye çalışanları buranın temizliğini dahi yapmıyorlar. Buranın temizliğini de biz yapıyoruz.

Buradaki halk buradaki alkol şişelerinden rahatsız olmuyor da buradaki dilsiz hayvanlardan mı rahatsız oluyorlar. Ağızları var, dilleri yok. Hakaretler, tehditler. Mahallede oturan esnaf, bina sakinleri birleşip kulübeleri kaldıracaklarını söylediler. O sabah da kulübeleri kaldırdılar. Üzerlerimize yürüdüler. Damla Hanım'ın üzerine yürüyüp eşini yumrukladılar. Damla Hanım'ın saçını çektiler. O kargaşada ben de darbedildim." diye konuştu.