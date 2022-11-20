Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.219
-0.65%
BTXN Coin
6.10
-8.68%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Maltepe'de tavuklarına saldıran sokak köpeğini tüfekle vurdu

    Bir şahıs, tavuklarına saldırması sebebiyle komşusunun köpeğine tüfekle vurdu. Olay yerine polis ekipleri geldin köpeği vuran şahıs gözaltına alınırken yaralı köpek tedavisi için veterinere götürüldü.
    • 20.11.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de tavuklarına saldıran sokak köpeğini tüfekle vurdu

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Mahallesi'nde off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesinin hemen yanında barakası bulunan S.K. adlı şahıs, tüfeği ile sokak köpeğinin kümsteki tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle ateş etti.

    Tüfek ile vurulduktan sonra yaralanan köpek çalılıkların içine düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın yaşandığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Köpeği vuran şahıs gözaltına alındı

    Polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alınırken yaralı köpek Maltepe Belediyesi’ne bağlı veterinerlik ekibi tarafından götürülerek tedavi altına alındı.

    Tavuklarına saldıran sokak köpeğini tüfekle vurdu VİDEO

    "Hayvanlarına zarar veriyor diye köpeğe ateş açtı"

    Tamir atölyesinde çalışan Serdar Keskin, "Dükkanımızı açmaya gelmiştim. Dışarıya çıktığımda bir el silah sesi duydum. O esnada yan taraftaki komşumuzun orada olduğunu bildiğim için onun attığını düşündüm.

    Kendi köpeğimle dışarı çıktığımda bu şahsı elinde tüfekle gezerken gördüm. Yanından geçtiğim sırada elindeki tüfekle köpeği bir el daha ateş açtı. Muhtemelen kendi hayvanlarına zarar veriyor diye köpeğe ateş açtı. Olayda köpek yaralandı, tedavi altına alındı." dedi.

    İHA'nın haberine göre, S.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Maltepe de tavuklarına saldıran sokak köpeğini tüfekle vurdu #1

    Maltepe de tavuklarına saldıran sokak köpeğini tüfekle vurdu #2


    Operasyona 50 F-16 ve 20'den fazla SİHA katıldı
    Gündem

    Operasyona 50 F-16 ve 20'den fazla SİHA katıldı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Avcılar’da çocuğa şantaj yapan şahıs, aileden dayak yedi
    3. Sayfa

    Avcılar’da çocuğa şantaj yapan şahıs, aileden dayak yedi

    Görüş Bildir