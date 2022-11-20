Maltepe'de tavuklarına saldıran sokak köpeğini tüfekle vurdu

Bir şahıs, tavuklarına saldırması sebebiyle komşusunun köpeğine tüfekle vurdu. Olay yerine polis ekipleri geldin köpeği vuran şahıs gözaltına alınırken yaralı köpek tedavisi için veterinere götürüldü.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Mahallesi'nde off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesinin hemen yanında barakası bulunan S.K. adlı şahıs, tüfeği ile sokak köpeğinin kümsteki tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle ateş etti.

Tüfek ile vurulduktan sonra yaralanan köpek çalılıkların içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın yaşandığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Köpeği vuran şahıs gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alınırken yaralı köpek Maltepe Belediyesi’ne bağlı veterinerlik ekibi tarafından götürülerek tedavi altına alındı.

"Hayvanlarına zarar veriyor diye köpeğe ateş açtı"

Tamir atölyesinde çalışan Serdar Keskin, "Dükkanımızı açmaya gelmiştim. Dışarıya çıktığımda bir el silah sesi duydum. O esnada yan taraftaki komşumuzun orada olduğunu bildiğim için onun attığını düşündüm.

Kendi köpeğimle dışarı çıktığımda bu şahsı elinde tüfekle gezerken gördüm. Yanından geçtiğim sırada elindeki tüfekle köpeği bir el daha ateş açtı. Muhtemelen kendi hayvanlarına zarar veriyor diye köpeğe ateş açtı. Olayda köpek yaralandı, tedavi altına alındı." dedi.

İHA'nın haberine göre, S.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



