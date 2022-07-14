Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı

Kıyafetlerini çıkararak üst geçitten geçen 25 yaşındaki kadına saldıran sapık, tutuklandı. Saldırganın emniyetteki ifadesinde “Amacım kendisine tecavüz etmekti” dediği öğrenildi.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir üst geçitte yürüyen Bahaddin Ç. (26) aniden kıyafetlerini çıkarttı.

Üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldıran Bahaddin Ç, üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalıştı.

Minibüste yakalandı

Bahaddin Ç. kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı.

Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin minibüsü durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

“Amacım kendisine tecavüz etmekti”

Bahaddin Ç.'nin emniyetteki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi'ne gezmeye gittiğini, üst geçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, “Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti.” dediği öğrenildi.

“Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım”

Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin yanına gelmeye başladığını kaydeden Bahaddin Ç.'nin “Bunun üzerine üzerimden çıkarttığım kıyafetleri giyip hemen oradan uzaklaştım. Oradan D-100 Karayolu'na indim ve ilk gelen minibüse bindim. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım.” dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi.

Savcılık şüpheliyi “cinsel saldırı” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

DHA'nın haberine göre Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Bahaddin Ç.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.