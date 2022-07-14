Petrol
98.44
-1.13%
Euro
17.5324
-0.19%
Dolar
17.4899
0.38%
Altın
964.96
-0.64%
Borsa
2413
0.22%
Bitcoin
351.648
0.36%
BTXN Coin
7.16
-2.98%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı

    Kıyafetlerini çıkararak üst geçitten geçen 25 yaşındaki kadına saldıran sapık, tutuklandı. Saldırganın emniyetteki ifadesinde “Amacım kendisine tecavüz etmekti” dediği öğrenildi.
    • 14.07.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir üst geçitte yürüyen Bahaddin Ç. (26) aniden kıyafetlerini çıkarttı.

    Üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldıran Bahaddin Ç, üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalıştı.

    Minibüste yakalandı

    Bahaddin Ç. kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı.

    Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin minibüsü durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

    Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı #1

    “Amacım kendisine tecavüz etmekti”

    Bahaddin Ç.'nin emniyetteki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi'ne gezmeye gittiğini, üst geçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, “Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti.” dediği öğrenildi.

    Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı #2

    “Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım”

    Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin yanına gelmeye başladığını kaydeden Bahaddin Ç.'nin “Bunun üzerine üzerimden çıkarttığım kıyafetleri giyip hemen oradan uzaklaştım. Oradan D-100 Karayolu'na indim ve ilk gelen minibüse bindim. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım.” dediği öğrenildi.

    Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı #3

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi.

    Savcılık şüpheliyi “cinsel saldırı” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

    DHA'nın haberine göre Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Bahaddin Ç.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

    Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı #4

    Maltepe’de üst geçitte soyunan sapık, kadına saldırdı #5


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Hindistan'da tartışmalı heykel
    Dünya

    Hindistan'da tartışmalı heykel

    Görüş Bildir