Maltepe'de yangın hareketliliği yaşandı: 2'si bebek 8 kişi kurtarıldı 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, binadakiler yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdı.

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Bölgede bulunan 6 katlı binanın giriş katından dumanlar yükselmeye başladı.

Binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken mahsur kalanlar balkonda kurtarılmayı bekledi.

Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2'si bebek 8 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi aşağıya indirdi. Mahsur kalanlara ilk müdahale ambulansla yapılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yanan dairenin sahibine saldırdılar

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında binadakiler, yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdılar.

Yere yatırılarak darbedilen kişiyi araya giren polis ve diğer vatandaşlar kurtardı.

"Kapıyı açtığımda dumandan çıkamadım"

Yangında mahsur kalan bir kişi kedisi ile birlikte merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Gözyaşlarını tutamayan Gülşah Eren, "Evden çalışıyordum. Kapıyı açtığımda dumandan çıkamadım dışarıya. Kedimle birlikte balkona çıktım." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.