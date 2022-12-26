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    Maltepe'de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu

    Otomobil ve ambulansın çarpıştığı kazada yaralanan genç, sağlıkçıların defalarca uyarılarına rağmen telefonunu elinden bırakmadı.
    • 26.12.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:50
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    Maltepe'de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan kaza sonrasında yaralı pes dedirtti.

    Kevser Gülpınar hakimiyetindeki plakalı otomobil, sağa dönüş yapacağı esnada emniyet şeridi üzerinde ilerleyen Barış Tepe kontrolündeki ambulansla çarpıştı.

    Ambulans aracı, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola savruldu.

    2 kişi yaralandı

    Kazada 1'i sağlıkçı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Maltepe de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu #1

    Uyarılara rağmen telefonu bırakmadı

    Kaza sonrası elindeki telefonu bırakmayan yaralı genç, sağlıkçıların uyarısına rağmen telefon elinde sedyeye ile ambulansa alındı.

    Yaralıların sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Maltepe de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu #2

    Maltepe de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu #3

    Maltepe de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu #4

    Maltepe de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu #5


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