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- Maltepe'de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu
Maltepe'de yaralı sağlıkçıları umursamadı, telefonla sedyeye konuldu
- 26.12.2022 - 11:04
- Güncelleme : 26.12.2022 - 11:50
İstanbul'un Maltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan kaza sonrasında yaralı pes dedirtti.
Kevser Gülpınar hakimiyetindeki plakalı otomobil, sağa dönüş yapacağı esnada emniyet şeridi üzerinde ilerleyen Barış Tepe kontrolündeki ambulansla çarpıştı.
Ambulans aracı, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola savruldu.
2 kişi yaralandı
Kazada 1'i sağlıkçı olmak üzere 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.
Uyarılara rağmen telefonu bırakmadı
Kaza sonrası elindeki telefonu bırakmayan yaralı genç, sağlıkçıların uyarısına rağmen telefon elinde sedyeye ile ambulansa alındı.
Yaralıların sağlık durumu iyi
İHA'nın haberine göre, öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.