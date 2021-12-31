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    Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi yapıldı

    Yalı Mahallesi üzerinde bulunan kafe restoran ve barlarda, gerekli izin belgeleri ve alkoller denetlendi.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 11:46
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    Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi yapıldı

    Maltepe'in Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak üzerindeki kafe, restoran ve barlara denetim düzenlendi.

    YILBAŞI ÖNCESİ ALKOL DENETİMİ

    İş yerlerinin gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, yılbaşı öncesi alkoller üzerinde denetimlerini de gerçekleştirdi.

    Ayrıca işletmelerde oturan vatandaşların da kimlik sorgulamaları yapıldı.

    Maltepe de yılbaşı öncesi alkol denetimi yapıldı #1

    Maltepe de yılbaşı öncesi alkol denetimi yapıldı #2

    Maltepe de yılbaşı öncesi alkol denetimi yapıldı #3

    Maltepe de yılbaşı öncesi alkol denetimi yapıldı #4

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