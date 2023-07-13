İHA

Maltepe'de alevli bir kavga çıktı.

Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, tartıştığı araç sürücüsüne yumruklar savurdu.

Arkadaşının aracıyla olay yerini terk etti

Darbedilen sürücü, olay yerine gelen arkadaşının aracına binerek uzaklaştı.

Aracın camını patlattı

Diğer sürücü ise darbettiği şahsın kaçmasıyla cadde üzerinde bıraktığı aracın camlarını patlattı, aynalarını kırdı.

Maltepe'de yol verme kavgası: Aracın camlarını patlattı