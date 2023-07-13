Maltepe'de yol verme kavgası: Aracın camlarını patlattı

İHA
Maltepe'de alevli bir kavga çıktı.
Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri, tartıştığı araç sürücüsüne yumruklar savurdu.
Arkadaşının aracıyla olay yerini terk etti
Darbedilen sürücü, olay yerine gelen arkadaşının aracına binerek uzaklaştı.
Aracın camını patlattı
Diğer sürücü ise darbettiği şahsın kaçmasıyla cadde üzerinde bıraktığı aracın camlarını patlattı, aynalarını kırdı.