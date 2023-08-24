Maltepe'de yol verme tartışmasını ayırmak isterken kafasında şişe patladı

İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesinde sesler yükseldi.
Konu yine yol verme meselesi...
Cadde üzerinde seyir halinde olan minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması başladı.
Tartışma sokağa taşıntı
Hararetin giderek arttığı tartışma esnasında otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförü ile sürtüşmeye devam etti.
Kavgayı ayırmak isterken kafasında şişe patladı
O esnada kavgayı görerek tarafları ayırmak isteyen bir vatandaş ikilinin arasına girdi.
Duruma sinirlenen araç sürücüsü aracından aldığı şişeyi vatandaşın kafasında patlattı.