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Maltepe'de yol verme tartışmasını ayırmak isterken kafasında şişe patladı Abone Olun

Maltepe'de yol verme tartışmasını ayırmak isterken kafasında şişe patladı Otomobil ve minibüs şoförleri arasında yaşanan tartışma giderek alevlenirken, kavgayı ayırmak için bir kişi araya girdi. Duruma öfkelenen otomobil sürücüsü, kavgayı ayırmak isteyen kişinin kafasına şişeyle vurdu.

İHA İstanbul'un Maltepe ilçesinde sesler yükseldi. Konu yine yol verme meselesi... Cadde üzerinde seyir halinde olan minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması başladı. Tartışma sokağa taşıntı Hararetin giderek arttığı tartışma esnasında otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförü ile sürtüşmeye devam etti. Kavgayı ayırmak isterken kafasında şişe patladı O esnada kavgayı görerek tarafları ayırmak isteyen bir vatandaş ikilinin arasına girdi. Duruma sinirlenen araç sürücüsü aracından aldığı şişeyi vatandaşın kafasında patlattı.

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