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    Maltepe'de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu

    D-100 Karayolu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin yola atlaması sonucu, kayganlaşan yolda duramayan bir araç önündeki otobüse çarptı.Kazaya neden olan şahıs ise hastaneye sevk edildi.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 11:20
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    Maltepe'de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu

    İstanbul'da saat 06.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine ilerleyen otobüs, karayoluna atlayan ve maddi bağımlısı olduğu iddia edilen kişiye çarpmamak için sürücüsü tarafından, son anda manevra yapılarak durduruldu.

    KAYAN ARAÇ OTOBÜSE ÇARPTI

    Bu sırada seyir halinde bulunan otomobil ise yolda kayarak otobüse arkadan çarptı.

    YOLA ATLAYAN KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmazken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yola atlayan kişi, polis gözetiminde kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

    TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

    Belediye ekipleri, D-100 Karayolu'nda ikinci bir kaza yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle yol, Kadıköy istikametine kısa süreli trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

    Maltepe de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu #1

    Maltepe de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu #2

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