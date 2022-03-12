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- Maltepe'de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu
Maltepe'de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu
D-100 Karayolu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin yola atlaması sonucu, kayganlaşan yolda duramayan bir araç önündeki otobüse çarptı.Kazaya neden olan şahıs ise hastaneye sevk edildi.
- DHA
- 12.03.2022 - 11:19
- Güncelleme : 12.03.2022 - 11:20
İstanbul'da saat 06.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine ilerleyen otobüs, karayoluna atlayan ve maddi bağımlısı olduğu iddia edilen kişiye çarpmamak için sürücüsü tarafından, son anda manevra yapılarak durduruldu.
KAYAN ARAÇ OTOBÜSE ÇARPTI
Bu sırada seyir halinde bulunan otomobil ise yolda kayarak otobüse arkadan çarptı.
YOLA ATLAYAN KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmazken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yola atlayan kişi, polis gözetiminde kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ
Belediye ekipleri, D-100 Karayolu'nda ikinci bir kaza yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle yol, Kadıköy istikametine kısa süreli trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.