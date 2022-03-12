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Maltepe'de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu

Maltepe'de yola atlayan madde bağımlısı şahıs kazaya neden oldu

D-100 Karayolu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin yola atlaması sonucu, kayganlaşan yolda duramayan bir araç önündeki otobüse çarptı.Kazaya neden olan şahıs ise hastaneye sevk edildi.