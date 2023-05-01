Maltepe'de yürüyüş yapmak isteyen grup polis arabasının camını kırdı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis ekiplerinin müdahalesi sırasında güvenlik güçlerine ait otobüsün camı kırılırken şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkenin her noktasında kutlanıyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri fark noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik denetimlerini sıklaştırdı.

Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı.

Her yıl Taksim meydanında yapılan kutlamalar bu yıl İstanbul'un Maltepe ilçesinde kutlanacak.

Miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın çevresi ve sahil yolunun bir kısmında kutlama öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis uyarıda bulundu

Taksim'de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu.

Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin camı kırıldı

Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı.

Bu sırada gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

Taksim'de de gözaltı var

Öte yandan yine Taksim'e yürümek isteyen bir başka grup olan 'Mücadele Birliği Platformu' da güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Sloganlar eşliğinde Taksim'e çıkmak isteyen gruba müdahale edildi.

Polis ekipleri grubun dağılmasını isterken uyarılarını dikkate almayan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.