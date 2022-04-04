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- Maltepe'deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı
Maltepe'deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı
- DHA
- 04.04.2022 - 15:11
İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 11.00'de İ.A. ile M.D.A., bir binanın binanın kapısını açarak içeri girdi.
Binanın bodrum katına ilerleyen 2 hırsız, burada bulunan çamaşır makinasını çaldı.
Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
HURDACIYA SATTILAR
Daha sonra hırsızlar, yeni olduğu öğrenilen çamaşır makinasını Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde hurdacılık yapan H.S.(22)'ye sattı.
Maltepe'deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı VİDEO
BENZER SUÇTAN KAYITLARI ÇIKTI
Polis, İ.A.'yı Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde, M.D.A.'yı da Ataşehir Mevlana Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık benzeri asayiş suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüphelilerin yakın zamanda bisiklet, 4 kuş kafesi, ısıtıcı ve bilgisayar çaldıkları da belirlendi. İ.A ve M.D.A. "Açıktan Hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.