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    Maltepe'deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı

    Bir binanın bodrum katına giren 2 kişi, burada bulunan çamaşır makinasını çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 15:11
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    Maltepe'deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı

    İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 11.00'de İ.A. ile M.D.A., bir binanın binanın kapısını açarak içeri girdi.

    Binanın bodrum katına ilerleyen 2 hırsız, burada bulunan çamaşır makinasını çaldı.

    Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    HURDACIYA SATTILAR

    Daha sonra hırsızlar, yeni olduğu öğrenilen çamaşır makinasını Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde hurdacılık yapan H.S.(22)'ye sattı.

    Maltepe'deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı VİDEO

    BENZER SUÇTAN KAYITLARI ÇIKTI

    Polis, İ.A.'yı Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde, M.D.A.'yı da Ataşehir Mevlana Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık benzeri asayiş suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Şüphelilerin yakın zamanda bisiklet, 4 kuş kafesi, ısıtıcı ve bilgisayar çaldıkları da belirlendi. İ.A ve M.D.A. "Açıktan Hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Maltepe deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı #1

    Maltepe deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı #2

    Maltepe deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı #3

    Maltepe deki binanın bodrum katından çamaşır makinesi çalındı #4


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