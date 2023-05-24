Maltepe'deki Marmaray istasyonunda gençlerin tekmeli kavgası Etkinlik alanından çıkarak Marmaray'a binen iki grup tartışmaya başladı. Tren içerisinde hararetlenen tartışma kavgaya dönüştü.

DHA

İstanbul Maltepe'de dehşet dolu anlar yaşandı.

Öncek gün akşam saatlerinde, Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonunda kavga meydana geldi.

İddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstasyonda başlayan kavga, bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga, bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi.

İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle trende hasar oluştuğu öğrenildi.