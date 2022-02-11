Manavgat sahilinde telef olmuş domuz bulundu

Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde telef edilmiş bir domuz görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ise domuzun yük gemisinden düşmüş olabileceğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerin sahilinde balık avlayan vatandaşlar, sahilde boylu boyunca yatan telef olmuş domuzla karşılaştı.

SAHİLE ATILMIŞ DOMUZ ÖLÜSÜ BULUNDU

Vatandaşların haber vermesi üzerine sahile giden Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahilden kepçe ile aldıkları domuzu, kamyona koyarak gömmek üzere sahilden ayrıldı.

YÜK GEMİSİNDEN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sahildeki telef olmuş domuzun, domuz taşıyan bir yük gemisinden düşmüş veya öldükten sonra atılmış olabileceği, ya da son günlerde Manavgat’ta etkili olan yağışlar sırasında Manavgat ırmağına düşerek sürüklenip Kızılağaç sahiline gelmiş olabileceği belirtildi.