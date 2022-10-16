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Manavgat’ta denizde oluşan dev hortum korkuttu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde denizde ortaya çıkan dev hortum korkuttu.
- 16.10.2022 - 05:20
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde denizde ortaya çıkan hortum korkuttu.
Yaklaşık 5 dakika devam eden doğa olayı ilçenin her köşesinden görüldü.
Hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti
Sahilin yaklaşık 5 mil açığında oluşan ve denizden de su çektiği anlar görüntülere yansıyan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
İHA'nın haberine göre, korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.