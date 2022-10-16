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    Manavgat’ta denizde oluşan dev hortum korkuttu

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde denizde ortaya çıkan dev hortum korkuttu.
    • 16.10.2022 - 05:20
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    Manavgat’ta denizde oluşan dev hortum korkuttu

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde denizde ortaya çıkan hortum korkuttu.

    Yaklaşık 5 dakika devam eden doğa olayı ilçenin her köşesinden görüldü.

    Hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti

    Sahilin yaklaşık 5 mil açığında oluşan ve denizden de su çektiği anlar görüntülere yansıyan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

    İHA'nın haberine göre, korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Manavgat’ta denizde oluşan dev hortum korkuttu #1

    Manavgat’ta denizde oluşan dev hortum korkuttu #2

    Manavgat’ta denizde oluşan dev hortum korkuttu #3

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