Manisa'da 13 zehir taciri tutuklandı

Ekipler, 2 aylık süreç içerisinde 51 narkotik operasyonunda; 74 kilo esrar, 284 gram metamfetamin, 5 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirdi ve 13 kişi cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele operasyonları tam gaz devam ediyor.

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon için harekete geçti.

2 ayda 51 operasyon düzenlendi

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde, 2 aylık süreçte toplamda 51 operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlar sonunda; 74 kilo 308 gram esrar, 284 gram metamfetamin, 5 bin 667 adet hap, 2 adet 6,35 mm çapında tabanca, 42 adet 6,35 mm çapında fişek, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 46 adet 7,65 mm çapında fişek, 90 adet 9 mm çapında fişek, 5 adet tabanca kabzası, 3 adet şarjör ve 3 adet sürgü ele geçirildi.





13 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13 zehir taciri, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.



