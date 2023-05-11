Manisa Soma'da göçük altında kalan madenciye Sakarya'da veda

İHA
9 Mayıs günü Manisa'nın Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 4 işçi göçük altında kaldı.
Hayatını kaybetti
Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılırken 40 yaşındaki Fesih Acar ise hayatını kaybetti.
Memleketi Sakarya'da toprağa verildi
Hastane işlemleri sonrasında 3 çocuk babası Acar, eşinin memleketi Sakarya’nın Akyazı ilçesinde getirildi.
Kuzuluk Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kuzuluk Şose Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Acar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan katıldı.