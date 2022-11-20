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    Manisa uyuşturucu operasyonu

    Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Akhisar ve Soma ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
    • 20.11.2022 - 15:38
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    Manisa uyuşturucu operasyonu

    Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

    Operasyonun son adresi ise Manisa.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Akhisar ve Soma ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

    2 kişi gözaltına alındı

    Operasyonda Akhisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 256 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan D.A. (33) emniyete götürüldü.

    Soma'da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 3 parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, C.K. (36) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    İHA'nın haberine göre; her iki operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Manisa uyuşturucu operasyonu #1

    Manisa uyuşturucu operasyonu #2


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