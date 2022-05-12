Petrol
107.07
-0.42%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
455.304
-5.64%
BTXN Coin
12.97
-3.06%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Manisa'da 1 hektar ormanlık alan yandı

    Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
    • 12.05.2022 - 20:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da 1 hektar ormanlık alan yandı

    Manisa'da 17.15 sıralarında Soma ilçesi kırsal Büyükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

    Dumanı ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

    45 dakikada kontrol altına alındı

    Yangına kısa sürede 8 arazöz, 3 dozer, 1 helikopter ve su tankerleriyle müdahale edildi.

    Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Manisa da 1 hektar ormanlık alan yandı #1

    Manisa da 1 hektar ormanlık alan yandı #2

    Manisa da 1 hektar ormanlık alan yandı #3

    Manisa da 1 hektar ormanlık alan yandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Küresel piyasalarda yatırımcı tedirgin
    Ekonomi

    Küresel piyasalarda yatırımcı tedirgin

    Görüş Bildir