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    Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

    Kula ilçesinde 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 05:16
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    Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

    Manisa'nın Kula ilçesinde saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 Karayolu Kovukdere rampalarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı.

    11 ARAÇ ÇARPIŞTI

    Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil kazaya karıştı. Bazı araçlar çarpışmanın şiddetiyle demir yığını halin dönüşürken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

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    1 YARALI

    İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan Esmanur S. (24), olay yerinde ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviya alındı.

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    İNCELEME BAŞLATILDI

    Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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