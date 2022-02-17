Manisa’da, 122 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Turgutlu ilçesinde, 8 ayrı yankesicilik olayına karışan ve aralarında yankesicilik ve hırsızlıktan toplam 122 suç kaydı bulunan birinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa’da Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede çeşitli tarihlerde gerçekleşen 8 ayrı yankesicilik olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, yankesicilik olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan iş yerleri ve güvenlik kameraları incelendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, S.İ., D.İ., R.İ. ve O.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

122 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, gözaltına alınan 4 şüpheliden S.İ.’nin, 118 yankesicilik ile 4 hırsızlık olmak üzere toplam 122 suç kaydı olduğu belirlendi. D.İ.’nin ise yankesicilikten 19 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.