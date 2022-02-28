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    Manisa’da 1,5 ton sahte şarap ele geçirildi

    Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, bidonlar içerisinde kaçak olarak üretilen 1,5 ton şarap ele geçirildi. Sahte içki ürettiği belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 13:31
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    Manisa’da 1,5 ton sahte şarap ele geçirildi

    Manisa’nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanlı Mahallesi'nde yaşayan M.A.K.'nin (46) bir süre önce kiraladığı evde, sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

    Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de desteğiyle M.A.K.'nin evine, dün operasyon düzenlendi.

    1,5 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Evdeki aramada, bidonlar içerisinde 1,5 ton sahte şarap ele geçirildi.

    Şüpheli M.A.K. ise evde bulunamadı.

    İçkiye el konulurken jandarma, M.A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Manisa’da 1,5 ton sahte şarap ele geçirildi #1

    Manisa’da 1,5 ton sahte şarap ele geçirildi #2


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