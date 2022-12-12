Manisa’da 16 yaşındaki çocuk, teyzesini korumak isterken öldü

Maden işçisi, tartıştıkları için ablasının evine giden hamile eşine av tüfeğiyle ateş edince kendisine engel olmak için araya giren baldızının oğlunu öldürdü. Olayın ardından şahıs, gözaltına alındı.

Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferdi Y., iddiaya göre, 5 aylık eşi Bahar Y. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın uzaması üzerine hamile olduğu öğrenilen Bahar Y., 2 gün önce evi terk edip, ablasının evine gitti.

Hamile eşine tüfek doğrulttu

Av tüfeğini alan Ferdi Y., dün saat 11.30 sıralarında eşini geri getirmek için baldızının evine gitti.

Tartışma, Bahar Y.'nin eve dönmek istememesi üzerine daha da uzadı.

Ferdi Y. de yanındaki av tüfeğini eşi Bahar Y.'ye doğrulttu.

Teyzesinin önüne geçti, öldü

Bu arada araya giren baldızının bir oto tamir atölyesinde çırak olarak çalışan 16 yaşındaki oğlu Servet Övec, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Övec'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alındı

Övec'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre polis, olayın ardından Ferdi Y.'yi gözaltına aldı.