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- Manisa’da, 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Manisa’da, 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Park halindeki bir araç ile önünde seyreden Feyyaz A. idaresindeki otomobile çarpan sürücü, hurdaya dönen aracın içinden çıkıp yaya olarak kaza yerinden kaçtı.
- İHA
- 05.09.2021 - 08:56
- Güncelleme : 05.09.2021 - 08:57
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, 4 Eylül günü gece saatlerinde seir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan otomobil ile önünde seyreden Feyyaz A. yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile sürücüsü bilinmeyen otomobil ile Feyyaz A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjün korkuluk demirlerine çarparak durabildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Feyyaz A., kazayı yaralı olarak atlatırken, araçlara çarpan sürücü kazada hurdaya dönen aracından çıkıp kaçtı.
Polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Manisa’da, 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı VİDEO