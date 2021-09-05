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Manisa’da, 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Manisa’da, 2 araca çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Park halindeki bir araç ile önünde seyreden Feyyaz A. idaresindeki otomobile çarpan sürücü, hurdaya dönen aracın içinden çıkıp yaya olarak kaza yerinden kaçtı.