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- Manisa’da 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, tutuklandı
Manisa’da 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, tutuklandı
43 yaşındaki şüpheli, inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 14.09.2021 - 14:07
- Güncelleme : 14.09.2021 - 14:14
43 yaşındaki Hüseyin Gürbüz, Manisa’nın Salihli ilçesi Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı.
Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı.
TUTUKLANDI
İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin Gürbüz olduğunu tespit etti.
Gürbüz, arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.
Manisa’da 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, tutuklandı VİDEO