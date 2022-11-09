Manisa'da 26 kilo 280 esrar maddesi ele geçirildi

Salihli'de emniyet güçlerince durdurulan bir araçta 26 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Manisa'ya uyuşturucu madde nakledeceği değerlendirilen bir araç Salihli ilçesinde durduruldu.

26 kilo 280 gram esrar maddesi bulundu

Araçta yapılan aramada, 24 paket halinde 26 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilere adli işlem başlatıldı

Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.

İHA'nın haberine göre, şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.