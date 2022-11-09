Petrol
93.25
-2.21%
Euro
18.6995
0.20%
Dolar
18.5942
0.39%
Altın
1.023
0.33%
Borsa
4361
0.00%
Bitcoin
331.583
-12.45%
BTXN Coin
8.84
-11.86%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Manisa'da 26 kilo 280 esrar maddesi ele geçirildi

    Salihli'de emniyet güçlerince durdurulan bir araçta 26 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da 26 kilo 280 esrar maddesi ele geçirildi

    Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar yapıldı.

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince  Manisa'ya uyuşturucu madde nakledeceği değerlendirilen bir araç Salihli ilçesinde durduruldu.

    26 kilo 280 gram esrar maddesi bulundu

    Araçta yapılan aramada, 24 paket halinde 26 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    Şüphelilere adli işlem başlatıldı

    Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.

    İHA'nın haberine göre, şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    Manisa da 26 kilo 280 esrar maddesi ele geçirildi #1


    Anasından emdiği süt burnundan geldi deyiminin altındaki trajik sır
    Tarih

    Anasından emdiği süt burnundan geldi deyiminin altındaki trajik sır

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    2022 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve şartları!
    Gündem

    2022 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve şartları!

    Görüş Bildir