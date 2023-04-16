Manisa'da 26 yaşındaki işletmeci ölü bulundu Güzellik salonu işletmecisi 26 yaşındaki genç kadın, polis lojmanlarındaki komiser yardımcısının odasında başından vurulmuş olarak bulundu. Kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan komiser yardımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızının cinayete kurban gittiğini baba ise “Cezasını çeksin” dedi.

DHA

Manisa’nın Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından dün saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu.

Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

Kurtarılamadı

Çağrılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı 32 yaşındaki D.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açığa alındı

Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.'ye ait olduğu belirlendi.

Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.’nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

Bu arada Akbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı D.Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

"Gece beraber olduk, duştan çıktığımda böyle buldum"

Cinayet ihtimaline karşın D.Y.'nin el svabının alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

D.Y.'nin jandarma ve savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

D.Y.’nin ifadesinde, “Akşam beraber yemek yedik ve lojmana geçtik. Gece beraber olduk. Sabah uyandığımda duşa girdim. Çıktığımda o şekilde buldum. Hemen alt kata inerek yardım istedim. İntihar ettiğini düşünüyorum.” dedi.

Ayrıntılı otopsi raporu düzenlenecek

Öte yandan genç kadının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

Otopsi raporunda Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi.

Akbaş'ın cenazesi otopsinin ardından babası Mustafa Akbaş'a teslim edildi.

Yeşim Akbaş'ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Kütahya'nın Simav ilçesindeki Halilpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

"Kızımla evlenmek istediğini söyledi"

Acılı baba Mustafa Akbaş,“Biz bu komiser yardımcısını tanımıyoruz. Kızımın Demirci'de güzellik merkezi var. Tanışmışlar. Bu olaydan 5 gün önce bize geldi. Kızımla evlenmek istediklerini söyledi. Hatta kollarına dövmelerini yaptırmışlar. Biz de anne ve baba olarak 'anlaşabiliyorsanız, biz hayli hayli kabul ederiz' dedik. Mutlu gelip, konuştular. Komiser yardımcısı bizimle de tanıştı. Sonrasında Demirci'ye döndüler. 5 gün sonra bu olay oldu.” dedi.

"Cezası çekmesini istiyorum"

Kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Mustafa Akbaş, “Bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Manisa'dan Demirci ilçesine sürgün olarak gelmiş. En son benim kızımın başına patladı. Neyse cezası çekmesini istiyorum. Serbest bırakılması çok kötü, adaletsizlik.” dedi.

"Maddi yönden de hiçbir sıkıntısı yoktu"

“Kızım Yeşim, hayata bağlı, mutlu biriydi” diyen Akbaş, “Bildiğimiz hiçbir sıkıntısı yoktu. Biri Simav, diğeri de Demirci’de olmak üzere iki güzellik salonu, çalışanları vardı. Maddi yönden de hiçbir sıkıntısı yoktu.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, soruşturmanın jandarma tarafından yürütüleceği bildirildi.