Manisa'da 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı

Manisa'da 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalanınca gözaltına alınan B.Y. (26) tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında ilçede otomobil, şüphe üzerine durduruldu.

Aracında 5 bin 600 sentetik hap bulundu

Otomobilde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tutuklandı

DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan şüpheli B.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.