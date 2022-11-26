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    Manisa'da 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalanınca gözaltına alınan B.Y. (26) tutuklandı.
    • 26.11.2022 - 17:21
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    Manisa'da 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında ilçede otomobil, şüphe üzerine durduruldu.

    Aracında 5 bin 600 sentetik hap bulundu

    Otomobilde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.

    Tutuklandı

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan şüpheli B.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Manisa da 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı #1


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