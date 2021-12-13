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    Manisa’da, 59 ton sahte gübre ele geçirildi

    Ahmet ilçesinde durdurulan kamyon ve kamyonet ile Alaşehir ilçesindeki depoda toplam 59 ton sahte gübre ele geçirilirken, olay ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:10
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    Manisa’da, 59 ton sahte gübre ele geçirildi

    Manisa’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması ile piyasaya sahte gübre ile tarım ilacı süren kişileri tespit etti.

    Hem haksız kazanç elde eden hem çiftçilere ve tarım ürünlerine büyük zararlar verilmesine neden olan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    KAMYON VE KAMYONET DURDURULDU

    Harekete geçen jandarma, birer gün arayla A.D. (37) ve Ş.Ö.'nün (49) kullandığı bir kamyon ile kamyoneti Ahmetli ilçesinde durdurdu.

    Manisa’da, 59 ton sahte gübre ele geçirildi #1

    3 FİRMAYA AİT ÇUVALLAR İÇİNDEN SAHTE GÜBRE ÇIKTI

    Her iki araçta üzerlerinde 3 firmaya ait markaların bulunduğu çuvallar içerisinde toplam 26 ton sahte gübre ele geçirildi.

    DEPODA ARAMA YAPILDI

    Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla M.Y. (30), E.Ö. (22), H.K.'ye (43) ait Kavaklıdere Mahallesi'ndeki depodaki aramada da piyasaya sürülmek üzere 33 ton daha sahte gübre ele geçirdi.

    Manisa’da, 59 ton sahte gübre ele geçirildi VİDEO

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka hakkına tecavüz suçunu işledikleri ileri sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İ.Ö.'nün (35) ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Manisa’da, 59 ton sahte gübre ele geçirildi #2

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