Manisa’da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa’da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler, söz konusu adreste incelemeler yaptı. Tarlaya ekili, 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi’nde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler bölgede incelemelerde bulundu.

Tarlada ekili vaziyette 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İMHA EDİLMEK ÜZERE TOPLANDI

Yasa dışı ekilen kenevirler imha edilmek üzere toplandı.

,Kenevirleri eken şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.