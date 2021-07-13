Manisa’da özel bir yüzme havuzuna giren 8 yaşındaki bir çocuk boğuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, boğulma anında havuzda bulunan diğer kişilerin durumu fark etmemesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz 7 Temmuz günü 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş, ailesiyle birlikte Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan özel bir havuzuna yüzmeye gitti.

SU KAYDIRAĞINDAN KAYARAK GİRDİĞİ HAVUZDA BOĞULDU

Su kaydırağından kayarak havuza giren Yusuf Asaf Tiktaş boğulurken, bir süre sonra ailesi ve çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkarılan Yusuf Asaf, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Özel 8 Eylül Hastanesine, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yoğun bakıma alınan Yusuf Asaf’ın dün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, acı haberi alan anne Saime ve baba Engin Tiktaş büyük üzüntü yaşadı.

Manisa'da 8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu VİDEO

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KÜÇÜK YUSUF ASAF’IN BOĞULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Yusuf Asaf’ın havuzdaki boğulma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, su kaydırağına çıkan Yusuf Asaf’ın kayarak havuza girdiği ve bir süre sonra boğulduğu anlar yer aldı. Bu sırada havuz içinde ve çevresinde bulunan diğer kişilerin Yusuf Asaf’ın boğulmasını fark etmemesi ise dikkat çekti.





