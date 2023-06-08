Manisa'da ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren şüpheli serbest kaldı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağında ağaçtaki kuşu vurmak isterken kazayla bağda ilaçlama yapan komşusu Mehmet Menemen'i öldüren A.Ö., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Manisa'da yaşanılan kazada kan aktı..

Dün sabah saatlerinde Sarıgöl ilçesi Özpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çiftçi Mehmet Menemen, üzüm bağında, ilaçlama yaparken, bir anda kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen'in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirledi.

Kuşu vurmak isterken komşusunu vurdu

Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen'in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen'i, ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.'nün vurduğu belirlendi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan A.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

A.Ö.'nün jandarmadaki ifadesinde kuşa ateş ettiğini, bağdaki ağaçlar nedeniyle ilaçlama yapan komşusu Mehmet Menemen'i görmediğini ve aralarında bir husumet bulunmadığını söylediği öğrenildi.