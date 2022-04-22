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    Manisa’da akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti

    Alaşehir ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
    • 22.04.2022 - 03:31
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 03:40
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    Manisa’da akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti

    Dün akşam saatlerinde Hacıaliler Mahallesi’nde bir süredir aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan amcaoğulları Latif Ertürk (28) ile Ömer Ertürk (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Ertürk, amcaoğlunu bıçakladı.

    Yaralı genç, hayatını kaybetti

    İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Latif Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Manisa’da akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti #1

    Öte yandan, jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma dahilinde Ömer Ertürk ve babası Halil Ertürk (60) gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Manisa’da akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti #2


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