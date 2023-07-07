Manisa'da alacak meselesi: 1 kişi öldü Parkta buluşan husumetlilerin kavgası cinayete dönüştü. Taraflardan birinin bıçakla ağır yaraladığı genç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir parkta aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Cem Arslaner (30) ile Mahir D. (26) konuşmak için parkta buluştu.

Bıçakla yaralayıp kaçtı

2 genç arasında başlayan tartışmada Mahir D., yanında getirdiği bıçakla Cem Arslaner’i bıçaklayıp kaçtı.

Hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan adliyeye sevk edilecek

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Mahir D.’nin, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.