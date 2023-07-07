Manisa'da alacak meselesi: 1 kişi öldü

İHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.
Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir parkta aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Cem Arslaner (30) ile Mahir D. (26) konuşmak için parkta buluştu.
Bıçakla yaralayıp kaçtı
2 genç arasında başlayan tartışmada Mahir D., yanında getirdiği bıçakla Cem Arslaner’i bıçaklayıp kaçtı.
Hayatını kaybetti
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırgan adliyeye sevk edilecek
Olay sonrası polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Mahir D.’nin, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.