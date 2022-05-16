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    Manisa'da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı

    Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla atarken, sürücü alkollü çıktı.
    • 16.05.2022 - 05:44
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 05:58
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    Manisa'da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı

    İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan F.C. (22) yönetimindeki 06 CBH 742 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan ticari araç, yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla atarak metrelerce savruldu.

    Sürücü alkollü çıktı

    DHA'nın haberine göre; kazanın şiddetiyle ağır yaralanan araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde 254 promil alkollü olduğu belirlenen F.C., Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Manisa'da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı - VİDEO

    Kaza, güvenlik kamerasında

    Öte yandan kaza, Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın hızla akaryakıt istasyonunun giriş kısma çarptığı ve takla atarak dört teker üzerinde durduğu görüldü. Kazanın şiddetiyle çıkan sesten korkan vatandaşların, aracın durmasının ardından kaza noktasına giderek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #1

    Araçtan 2 ördek yavrusu çıktı

    Ayrıca, hurdaya dönen otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri, aracın sağ ön koltuğunda 2 ördek yavrusu olduğunu gördü. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan ördek yavruları, yaralı sürücünün sağlığına kavuşmasının ardından teslim edilecek.

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #2

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #3

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #4

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #5

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #6

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #7

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #8

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #9

    Manisa da alkollü sürücü, aracıyla akaryakıt istasyonu girişine çarptı #10


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