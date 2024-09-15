Manisa'da altın dolu çantayı çalan muavin tutuklandı Turgutlu ilçesinde otobüsteki yolcuya ait altın bulunan çantayı çaldığı iddia edilen muavin tutuklandı.

AA & Ensonhaber

İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden 30 yaşındaki Ş.B., Manisa Otogarı'na vardığında, içinde değerli altınlar bulunan çantasının çalındığını fark etti. Olayın hemen ardından polise başvuran Ş.B., çantasının çalındığını yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, çantanın otobüs muavini B.A. (46) tarafından çalındığı belirlendi.

ŞÜPHELİ MUAVİN, ALAŞEHİR'DE YAKALANDI

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Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphesiyle aranan muavin, Alaşehir ilçesinde yakalandı. Ekipler, şüphelinin çaldığı yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları, Alaşehir'deki bir kuyumcuya sattığını tespit etti. Polisin hızlı müdahalesi ile çalınan altınlar geri alınarak, sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A., mahkeme tarafından tutuklandı.