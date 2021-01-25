Manisa'da anne ile babanın 'hukuk' ve 'DNA' mücadelesi

Manisa'da anne ile babanın 'hukuk' ve 'DNA' mücadelesi

13 yıl evli kaldıktan sonra anlaşmalı olarak boşanan çift hakkında çocukların babadan olmadığı yönünde dedikodu çıkınca soybağı davası açıldı. 3’üncü DNA raporunda gerçekler ortaya çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 çocuk annesi A.V.'nin (32) inanılmaz hukuk mücadelesi, eşine az rastlanır bir davaya sahne oldu.

2005'te M.A. (43) ile evlenen A.V.'nin, tüp bebek tedavisi sonrası bir erkek çocuğu oldu. Çiftin daha sonra normal yoldan iki kız çocuğu daha dünyaya geldi.

ÇOCUKLARININ BABASINI İSPAT ETMEK İÇİN DAVA AÇTI

13 yıl evli kalan çift, 2018'de anlaşmalı olarak boşandı. A.V. bir süre sonra çıkan dedikodular ve ailesinin baskısı üzerine, çocukların eski kocasından olduğunu ispatlamak için M.A.'yı soybağı davası açmak için ikna etti.

M.A., 2019'da soybağı tespit davası açtı. İzmir Adli Tıp Kurumu, çocuklar ve babadan örnekler alarak DNA incelemesi yaptı.

İLK RAPOR: ÇOCUKLAR BABADAN DEĞİL

Adli Tıp'ın 26 Eylül 2019'daki raporunda, çocuklar ile babanın DNA profilinin karşılaştırıldığı, M.A.'nın çocukların biyolojik babaları olmadığı kaydedildi.

Anne A.V. ise yaşadığı şaşkınlık ve endişeyle hemen avukat tuttu. Avukatlar rapora itiraz ederken, yazılan dilekçede, baba M.A.'ya askerdeyken ilik nakli yapıldığı, bu nakil nedeniyle kan grubunun bile değiştiği ancak DNA testinde bu durumla ilgili hiçbir tespit olmadığı dile getirildi.

Dilekçede Adli Tıp'ın dünyada çok nadir görüldüğü belirtilse de çift DNA (kimerizm) faktörüne ilişkin değerlendirme yapılması da talep edildi.

Mahkeme itirazı kabul etti. Adli Tıp ikinci kez test yaptı. İtiraz süreci, davanın ve ailenin kaderini değiştirdi.

ÜÇÜNCÜ RAPORDA BABA OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Adli Tıp, 4 Eylül 2020'deki son raporunda, ilik nakli sonucu bir insanda, iki insana ait DNA'nın bulunabileceğini, buna tıpta 'kimerizm' denildiğini bildirdi.

Babadan bu kez 'ağız içi sürüntüsü', 'köklü kıl' ve 'sperm' örnekleri, çocuklar ve anneden de ağız içi sürüntü örnekleri istendi.

Raporda, babanın ağız içi sürüntü örneğinde birden fazla şahsa ait DNA profilinin bir arada karışık olarak elde edildiği belirtildi.

Karışık DNA profilinin, daha önce babaya ait kan örneğinden elde edilen DNA profilini de içerdiği tespitine yer verildi. Bu raporda sonuç olarak, baba M.A.'nın yüzde 99.99 ihtimalle üç çocuğun da biyolojik babası olduğu kaydedildi.

Davayı 30 Aralık'ta karara bağlayan mahkeme, son rapora göre babanın M.A. olduğuna hükmetti.