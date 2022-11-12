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    Manisa’da arama yapılan evden küçük bir cephanelik çıktı

    Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirildi.
    • 12.11.2022 - 08:12
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    Manisa’da arama yapılan evden küçük bir cephanelik çıktı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesinde bir şahsın evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisini alan Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri B. Ö.’ye ait evde arama yaptı.

    Evden küçük bir cephanelik çıktı

    İHA'nın aktardığına göre; ikamette yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, kasatura, oluklu bıçak ile 40 adet kurusıkı mermisi, 138 adet ise av tüfeği fişeği ele geçirilirken, B.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Manisa’da arama yapılan evden küçük bir cephanelik çıktı #1


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