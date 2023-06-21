Manisa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında amca, yeğenini öldürdü Manisa’nın Salihli ilçesinde amca ile yeğenleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında silahlar konuştu. Kavgada yeğen ölürken amca ise yaralandı.

İHA

Manisa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı..

Salihli’ye bağlı Dombaylı Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, Dombaylı Mahallesi’nde yaşayan amca Meşur Gülmez (61) ile yeğenleri Barış Gülmez (49) ve Ahmet Gülmez (50) arasında arazi anlaşmazlığı nedenle tartışma çıktı.

Yeğenini av tüfeğiyle vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Meşur Gülmez yeğeni Barış Gülmez’i av tüfeğiyle vurdu.

Kardeşinin vurulduğunu gören Ahmet Gülmez’de amcasına ateş ederek yaraladı.

Hayatını kaybettş

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Barış Gülmez ile amcası Meşur Gülmez hastaneye kaldırıldı. Barış Gülmez, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Barış Gülmez’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan tedavi sonrasında amca Meşur Gülmez ve yeğeni Ahmet Gülmez ise gözaltına alındı.